Polizeieinsatz in Mönchengadbach Amokdrohung an der Geschwister-Scholl-Schule

Einen Tag vor dem schrecklichen Ereignis an einem Gymnasium in Wuppertal-Elberfeld hat es eine Amokdrohung an der Geschwister-Scholl-Realschule in Mönchengladbach für den 28. Februar gegeben. Das wurde am Donnerstag, 22. Februar, bekannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, habe man in der Schule in den Toilettenanlagen entsprechende Drohungen an der Wand gefunden. Die Polizei sei gegen 14.45 Uhr dorthin gefahren, habe Fotos gemacht und eine Anzeige geschrieben.