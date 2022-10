Veranstaltung in Mönchengladbach : Das erwartet Besucher beim neuen Event Amiga37

Bei den vergangenen Amiga-Events in Neuss waren die Besucher ganz in die Welt des Kultcomputers vertieft. (Archivfoto) Foto: Nujack

Mönchengladbach Dieses Wochenende dreht sich im Kunstwerk dreht sich alles um den Kultcomputer aus den 80er Jahren. Warum der Amiga noch heute so viele Fans hat, was die Eintrittskarten kosten und weshalb das Event zum ersten Mal in Mönchengladbach stattfindet.