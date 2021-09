Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : AMG-Fahrer nach Unfall weiter auf der Flucht

Mönchengladbach Die Polizei bittet die Zeuginnen, die den Mann beschreiben konnten, sich dringend bei ihr zu melden. Ermittler untersuchten die Unfallstelle noch ein zweites Mal und setzten dabei auch eine Drohne ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß der PS-starke Wagen, der die Engelblecker Straße in Richtung Dammer Straße befuhr, mit einem VW Polo, der bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW Polo um die eigene Achse und der Mercedes AMG kollidierte mit einem Ampelmast und einer Straßenlaterne. Der Mann stieg aus und flüchtete in Richtung der Straße Am Baumhof.