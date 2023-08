„Das Ende einer langen Reise“ Verein American Sports bekommt Footballplatz in Odenkirchen-Süd

Oft musste die Footballabteilung des Vereins American Sports seit Gründung 2011 im Stadtgebiet wandern. 2015 kam man fest auf der vom SV Dohr aufgegebenen Anlage unter, danach wurde der Platz in Mülfort frei. Und seit fast drei Jahren ist die Bezirkssportanlage Odenkirchen-Süd die Heimat des Wolfpacks, wie die Mannschaft heißt. Ganz ideal waren die Bedingungen dort allerdings auch nicht. Zudem ist die Footballabteilung über die Jahre auf sechs Mannschaften gewachsen, sportlich spielt das Männerteam inzwischen in der Oberliga – ein strukturelles und sportliches Wachstum, für das die marode Anlage in Odenkirchen-Süd nicht mehr angemessen war.