Auszubildende aus Mönchengladbach auf Reisen Von der Hardter Schreinerei in die Karibik

Amelie Reichel hat gerade erst den Becher Kaffee geleert und mit ihrer Kollegin gescherzt, da steht sie schon wieder an der Kreissäge. In der Werkstatt der Schreinerei Zimmermanns müssen an diesem Vormittag Platten für eine Küche zugeschnitten werden. Die 21 Jahre alte Auszubildende erledigt das souverän. „Wir dürfen hier von Anfang an eigenverantwortlich arbeiten. Das ist längst nicht üblich“, sagt die junge Frau mit dem aufmerksamen Blick. „Wenn ich mich in der Berufsschulklasse umsehe, bin ich immer wieder erstaunt, was die anderen bisher noch alles nicht durften.“