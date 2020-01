Arbeitsmarkt in Mönchengladbach : Der Amazon-Effekt

Mönchengladbach Der Online-Händler hat mit seinem Logistikzentrum die Langzeitarbeitslosigkeit drastisch gesenkt. Trotzdem waren im Dezember mehr Gladbacher ohne Job.

Es war eine Grillabdeckhaube, die im August als erstes Paket das Amazon-Logistikzentrum in Richtung Köln verließ. Damals arbeiteten rund 500 Beschäftigte in dem frisch eröffneten Zentrum am Ortsrand von Rheindahlen. Was seitdem dort passiert ist, bezeichnet Angela Schoofs, Chefin der Arbeitsagentur, als Glücksfall für Mönchengladbach: Mitte Dezember arbeiteten bei Amazon genau 2148 Beschäftigte, und die allermeisten davon waren vorher arbeitslos, die meisten Bezieher von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“). „Diese Großansiedlung hat etwas gemacht mit Mönchengladbach. Der Arbeitsmarkt hat sehr deutlich profitiert“, sagt Schoofs.

Von den 2148 Beschäftigten bei Amazon kommen 78 Prozent aus Mönchengladbach, nur ganz wenige aus dem Rhein-Kreis Neuss, noch ein paar mehr aus dem Kreis Heinsberg. Die räumliche Nähe ist für Beschäftigte entscheidend, und da liegt Erkelenz näher.

Info Arbeitslosigkeit leicht gestiegen Im Dezember waren in Gladbach 11.823 Menschen ohne Job. Das waren 0,7 Prozent mehr als im November, aber 3,1 Prozent weniger als im Dezember 2018. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 8,4 Prozent. Grund „Die Konjunktur kühlt sich ab, aber der Arbeitsmarkt ist sehr robust“, sagt Angela Schoofs.

Was aber noch viel interessanter für die Arbeitsagentur ist, das ist die Vermittlung von Arbeitslosen. Und da hat Amazon einen deutlichen Sprung gebracht: 1452 Angestellte in dem Zentrum waren vorher ohne Job. Und davon waren wiederum zwei Drittel zuvor Kunden beim Jobcenter. Sie waren also langzeitarbeitslos. Das drückt auch die Statistik deutlich in den Keller: Ende 2019 waren jetzt noch 4733 Menschen längere Zeit ohne Arbeitsstelle, ein Jahr davor waren es noch 5709 Gladbacher gewesen.

Auch im Jahresdurchschnitt ist die Langzeitarbeitslosigkeit im Jahresvergleich um rund 1000 gesunken. Zum Vergleich: 2014, also auch noch vor der Ansiedlung von Zalado im Regiopark, lag diese Zahl in der Stadt bei knapp 6000. Es gibt zwar Fördermittel für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen, aber bei Amazon sei dies vollständig ohne Förderung geschehen, versichert die Agentur.

Die hohe Zahl der Einstellungen war auch mit dem Weihnachtsgeschäft begründet. Im letzten Drittel des Jahres werden bei dem Online-Händler zwei Drittel des Jahresumsatzes erzielt. Insofern rechnet die Arbeitsagentur damit, dass die Zahl der Beschäftigten wieder sinken wird. „Wir gehen davon aus, dass künftig 1800 Mitarbeiter dort beschäftigt sein werden“, sagt Claudia Kamper, die bei der Arbeitsagentur als Bereichsleiterin für Amazon zuständig war. Das bedeute aber nicht, dass diese Mitarbeiter anschließend wieder auf der Straße stehen. „Es gibt eine natürliche Fluktuation und Wechsel in andere Anstellungen, deshalb gehen wir nicht von erhöhter Arbeitslosigkeit durch Freisetzungen bei Amazon aus“, sagt Kamper.

Für die Ansiedlung von Reuter erwartet die Arbeitsagentur nicht so einen starken Effekt. Der Online-Händler für Badezimmer-Bedarf baut derzeit neben Amazon sein neues Logistikzentrum und will den Betrieb gegen Jahresende aufnehmen. „Aber Reuter wird Personal aus Viersen mitbringen und deshalb nicht so viel neues Personal benötigen“, sagt Claudia Kamper. 400 Mitarbeiter werden laut Reuter dort beschäftigt sein. In Viersen-Mackenstein sind es derzeit etwa 200.

Eine Mitarbeiterin im Amazopn-Logistikzentrum. Foto: Andreas Gruhn