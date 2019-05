Mönchengladbach : Großer Erfolg für Gladbacher Filmer

Mönchengladbach Franz Lammel hat beim Bundeswettbewerb „Dokumentarischer Film“ eine Goldmedaille für sein Werk „Größer, höher, filigraner“ errungen. Er wurde für die Deutschen Amateur-Filmfestspiele nominiert.

Große Freude herrscht sicherlich auch beim Klubkollegen Jörg Brehmer, der mit seinem Film „HO17“ ebenfalls in Dorfen ins Rennen ging. Gleich mit seinem ersten Wettbewerbsfilm hatte er über die Landesebene den Sprung in ein Bundesfestival geschafft. Die Jury versah seine solide Reportage über das weltgrößte Sammlertreffen von VW-Oldies in Hessisch-Oldendorf mit einer Bronzemedaille.

Bei dem zweiten Mönchengladbacher Filmklub „Kamera aktiv“ hingegen ist in diesem Jahr die Enttäuschung groß. Zunächst weil der Film „Die Teilung der Erde“ von Michaela Pfeiffer entgegen den Erwartungen nun doch nicht den Sprung auf die Bundesebene geschafft hatte. Zudem kam Pfeiffers zweiter Film „Willi“, in dem sie auf humorige Weise ihren Hund vorstellt, bei der Jury in Dorfen nicht so recht an. Es gab für sie nur eine Teilnahmeurkunde.