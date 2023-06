Protesttag in Mönchengladbach Das ist in den beiden Notdienstapotheken los

Es ist 9.30 Uhr. Die City-Apotheke von Stefanie Specks an der Bismarckstraße hat gerade eine halbe Stunde geöffnet, als eine von zwei Notdienstapotheken in der Stadt. Etwa 90 Prozent aller Mönchengladbacher Apotheken sind an diesem 14. Juni geschlossen, aus Protest. Es geht ihnen um bessere Arbeitsbedingungen, um den chronischen Mangel an Medikamenten und Fachkräften, und um eine bessere Finanzierung. Um dafür zu demonstrieren, sind sie zum Düsseldorfer Landtag gezogen.