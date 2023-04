Stadtteilerkundung in Mönchengladbach Wo in Gladbach das Industriezeitalter begann

Mönchengladbach · Die Gladbacher Spinnerei und Weberei war einst das größte Fabrikgebäude in ganz Deutschland. Wie dort gearbeitet wurde und was davon noch am Platz der Republik zu sehen ist.

28.04.2023, 05:15 Uhr

Die Teilnehmer bei der Stadtteilerkundung am Platz der Republik. Diesmal ging es um die Gladbacher Aktien Spinnerei und Weberei. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Von Friedhelm Ruf

Immer wieder fahren S-Bahnen vorbei, rot lackiert huschen sie kaum hörbar über die Schienen, die auf einem Damm liegen, der direkt in den Hauptbahnhof führt. Das war aber nicht immer so. 1853 war der Bahnhof am Bismarckplatz, und die Schienen lagen ebenerdig. Sie waren damals das beste Argument, das elf Unternehmer dazu bewog, eine Aktiengesellschaft (AG) zu gründen, die „Gladbacher Spinnerei und Weberei“.