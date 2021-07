Ticketloses Parken in Mönchengladbach : So funktioniert der digitale Parkvorgang am Nordpark

So funktioniert der digitale Parkvorgang am Nordpark

Ticketloses Parken in Mönchengladbach

Die Parkfläche P4 am Nordpark in Mönchengladbach. Foto: PPG-Nordpark GmbH

Mönchengladbach Am Nordpark in Mönchengladbach kann ab sofort der Parkvorgang kontakt- und ticketlos abgewickelt werden. Die Parkfläche P4 ist dafür künftig nur noch gegen Entgelt zu nutzen.

Wer sein Auto am Nordpark abstellt, der kann sich inzwischen den Gang zum Kassenautomaten sparen. Denn seit Ende Juni kann auf der Parkfläche P4 ticket- und kontaktlos geparkt werden. Wie der digitale Parkvorgang funktioniert? Per App. Das Auto-Kennzeichen ersetzt dabei das Ticket. Denn bei der Einfahrt wird das Nummernschild erfasst und gleichzeitig auf einer App der Parkvorgang aktiviert. Möchte man den Parkplatz wieder verlassen, kann auf der App die Parkgebühr bezahlt werden. Bei der Ausfahrt wird dann das Kennzeichen wieder gescannt – und die Schranke öffnet sich. Die „Kassenautomat App“ des Anbieters „Scheidt & Bachmann“ ist kostenlos in den App-Stores zu erwerben.