Der 8. März in Mönchengladbach Vielseitige Aktionen zum Internationalen Frauentag

Street-Art und Kulturprogramm Im Internationalen Kulturzentrum Sonnenblume an der Hindenburgstraße 57 soll es an diesem Tag darum gehen, Frauen in ihrer Vielfalt wertzuschätzen, unter anderem in Bezug auf Herkunft, Alter, Religion und Identität. Hierzu tauschen sich Gäste aus Deutschland, Afrika, Asien und der Ukraine in einem interkulturellen Gespräch aus. Das Thema „Mental Load“ soll hierbei besonders im Fokus stehen. Die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die gemeinhin als nicht der Rede wert erachtet wird und somit weitgehend unsichtbar bleibt, betrifft über Generationen, Nationen, Kulturen und Religionen hinweg überwiegend Frauen. Infolgedessen entsteht der sogenannte Gender-Care-Gap.