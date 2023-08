Aktion auf dem Wochenmarkt Zum Geburtstag wird Mönchengladbachs Alufant geschmückt

Als er im Mai 2015 wieder aufgestellt wurde, zeigte der Alufant, dass er fliegen kann. Er landete per Kran sicher an seinem neuen Standort zwischen der evangelischen Hauptkirche und der Kommandantur. Die Rheydter hatten endlich ein Wahrzeichen zurück. Am kommenden Samstag, 26. August, gibt es zum Wochenmarkt auf dem Marktplatz Rheydt wieder den Weingarten unter den Platanen mit Livemusik, ausgewählten Weinen und Snacks.