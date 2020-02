Altweiber in Mönchengladbach : Die Jecken sind los

Odenkirchen/Giesenkirchen Der Straßenkarneval tobt. Traditionsgemäß stürmten die Narren die Rathäuser in Giesenkirchen und Odenkirchen. Diesmal wurde es auch am Alten Markt jeck.

Pünktlich um 11.11 Uhr wird der Straßenkarneval eröffnet. Die Show Trompeten MG Odenkirchen 1992 ziehen in neonfarbener Kleidung vor die Bühne der KF Schwarz-Gold Odenkirchen und spielen eine Samba. „Heute ist ein besonderes Datum“, begrüßt Edgar Daniels, Vorsitzender Schwarz-Gold-Odenkirchen, die Jecken am 20.02.2020. „Viele dachten, die Leute sind alle im Standesamt. Dabei sind sie auf den Straßen, um Karneval zu feiern.“ Und so geschieht es. Das Prinzen-Paar Axel I. und Niersius Thorsten starten ihre Altweiber-Tour traditionsgemäß in Odenkirchen. Und zack, der Himmel bricht auf, und die Sonne strahlt auf „Okerke“ herab. Die Mariechen der MKV-Prinzengarde tragen regenbogenfarbene Ringelsöckchen und Haarschmuck. Auf die Frage, was die Prinzen heute täten, da an Altweiber schließlich die Weiber regierten, antwortet Niersius: „Wir regieren heute von einem neutralen Standpunkt aus und setzen die Frauen in den Mittelpunkt. So, wie an jedem Tag.“