Renovierungsarbeiten in Mönchengladbach : Altstadtwache wird wegen Umbau geschlossen

Mönchengladbach Die Räume werden renoviert, und die Technik wird erneuert. Bis zum 23. November können in der Wache keine Anzeigen erstattet werden.

Die Polizeiwache am Alten Markt wird in der Zeit vom 9. bis zum 22. November renoviert. Außerdem wird eine neue Technik installiert. Die Wache an der Rathausstraße muss deshalb so lange für Publikumsverkehr geschlossen bleiben. In diesem Zeitraum können dort weder Anzeigen erstattet, noch Sprechzeiten in Anspruch genommen werden, teilt die Polizei mit. Sie bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis. Sie könnten sich mit ihren Anliegen während der Umbauzeit an alle andere Mönchengladbacher Polizeiwachen wenden.