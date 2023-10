Veranstaltung in Mönchengladbach So war letzte Altstadt-Flohmarkt des Jahres

Er war wieder ein voller Erfolg, der Altstadt-Flohmarkt auf der Waldhausener Straße. Bei schönem Herbstwetter konnten die Besucher den Regenschirm am Sonntag getrost im Auto oder zu Hause lassen, und die Händler brauchten ihre „Schätze“ nicht mit Plastikfolie vor Regen schützen. Vor der so einladenden Kulisse kamen auch Schnäppchenjäger wieder auf ihre Kosten. Am größten war die Auswahl an Kleidung: Die vorvorletzte Herbstmode gab es zu erfreulich kleinen Preisen.