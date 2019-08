Kriminalität in Mönchengladbach : Altstadt ist sicherer, Kameras bleiben an

Mönchengladbach Die Zahl der Straftaten in der Altstadt ist um 15 Prozent gesunken. Der Polizeipräsident führt das allerdings in erster Linie auf die verstärkte Präsenz seiner Beamten zurück. Es wird aber weiter videobewacht.

Die Videobeobachtung in der Altstadt wird es auch im kommenden Jahr noch geben. Polizeipräsident Mathis Wiesselmann hat eine Verlängerung genehmigt. „Insgesamt hat die Prüfung der zurückliegenden Einsatz- und Kriminalitätszahlen gezeigt, dass der definierte Beobachtungsbereich in der Altstadt nach wie vor ein Einsatz- und Kriminalitätsschwerpunkt ist, obwohl sich vieles zum Besseren entwickelt hat“, sagt Wiesselmann. Immerhin: Die Zahl der Straftaten in der Altstadt sinkt weiter. 2433 Delikte wurden im vergangenen Jahr dort angezeigt, davon 439 im von Kameras beobachteten Bereich. Im Vorjahr wurden dort noch 2881 bzw. 560 Straftaten registriert. 2016 waren es sogar mehr als 600 Straftaten. Statistisch gesehen ist Gladbachs Altstadt also sicherer geworden, wenngleich die Kriminalitätsrate im Vergleich zum sonstigen Stadtgebiet nach wie vor hoch ist.

Wiesselmann führt die gesunkene Zahl der Straftaten in der Altstadt auch auf eine verstärkte Präsenz seiner Beamten in diesem Bereich zurück. Seit 2016 ist eine Dienstgruppe der Polizei in den Nächten von Freitag bis Samstag in der Altstadt und an anderen Brennpunkten zusätzlich im Einsatz. Durch organisatorische Maßnahmen war es gelungen, mehr Polizisten auf die Straße zu bringen. Immerhin ist die Zahl der Straftaten im vergangen Jahr in der Altstadt um 15 Prozent gesunken, die im videobeobachteten Bereich um zwölf Prozent.