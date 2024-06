Standortsuche in Mönchengladbach Weshalb werden Flüchtlinge nicht im leeren Altenheim untergebracht?

Die Stadt will neue Plätze für die Flüchtlingsunterbringung schaffen. Deshalb hat sie etwa 100 Objekte und Flächen geprüft – und als „einzige Möglichkeit“ eine Kostenpflichtiger Inhalt Brache in Holt für einen Neubau in den Blick genommen. Dass es keine Alternativen gebe, betonten Vertreter der Verwaltung im Austausch mit der Politik und den Bürgern immer wieder. Marc Hoven ist sich aber sicher: So ganz stimmt das nicht. Immerhin hat er selbst eine leer stehende Immobilie mit mehr als 7000 Quadratmetern Gesamtfläche im Angebot. Bis zum Frühjahr 2023 wurde die als Altenheim genutzt. „Das Gebäude könnte jederzeit sofort bezogen werden“, sagt Hoven, der diesbezüglich auch mit der Stadt Mönchengladbach sowie der Bezirksregierung Düsseldorf im Kontakt war. Es ging um die Frage, ob in dem Haus mit 140 Zimmern Geflüchtete – vielleicht sogar explizit solche im hohen Alter oder mit einer Behinderung – untergebracht werden können.