Textilgeschichte in Mönchengladbach : Alte Beines-Fabrik ein Denkmal?

Mönchengladbach Johannes Ralf Beines, einer der Söhne Willy Beines’, schlägt vor, einen Teil des Komplexes der ehemals traditionsreichen Textilfabrik zu erhalten und anders zu nutzen.

Die Fabrik Wilhelm Beines & Söhne hat über Generationen Textilgeschichte geschrieben in Rheydt und Mönchengladbach. Die Gebäude des Traditionsunternehmens, das 2010 nach 176 Jahren in Familienhand seinen Betrieb einstellte, prägen Rheydt und die Bachstraße beziehungsweise Dahlener Straße noch heute. Geht es nach Johannes Ralf Beines, dann bleibt das auch so. Er schrieb nach einem Gastbeitrag aus der Geschichtswerkstatt Mönchengladbach über die Historie des Unternehmens und des Komplexes, der in der Rheinischen Post erschienen war, unserer Redaktion und plädiert darin für den Erhalt und eine Umnutzung der zur Straße gelegenen Bausubstanz.