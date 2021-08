Wie ein Tourist Mönchengladbach erlebt : Eine schöne Stadt mit hässlichen Narben

Besonders die kreative Gestaltung der Beleuchtung auf der Waldhausener Straße überraschte unseren Autoren. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Unser Autor Christoph Wegener lebt in Düsseldorf, arbeitet aber für einige Wochen in Mönchengladbach. Eine gute Basis also, die Vitusstadt aus der Perspektive eines Touristen zu erkunden. Begleiten Sie ihn auf seiner Tour.