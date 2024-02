100 Jahre Inflation in Mönchengladbach Als Goebbels in Rheydt als arbeitsloser Akademiker lebte

Joseph Goebbels wurde 1897 in Rheydt als drittes von insgesamt sechs Kindern in eine katholische Kleinbürgerfamilie hineingeboren. Im Alter von vier Jahren erkrankte er an einer Knochenmarkentzündung im rechten Fuß, was für ihn zu einer lebenslangen Behinderung führte. Er war in den Augen seiner Schulkameraden ein „Hinkefuß“ und konnte am Spiel seiner Altersgenossen nicht teilnehmen. Der kleine Joseph zog sich zurück und beschäftigte sich mit Büchern. Seine Eltern förderten ihn im Rahmen ihrer Möglichkeit sogar mit der Anschaffung eines Klaviers und dem notwendigen Unterricht.