Beinahe-Katstrophe in Mönchengladbach vor 15 Jahren Als die Menschen auf der Straße in Ohnmacht fielen

Es ist über 15 Jahre her. Aber wer es erlebt hat, wird es nie vergessen: Das Gasunglück von Güdderath. Es ist 6.10 Uhr, als am 16. August 2008 bei der Feuerwehr der Brandmeldenotruf aus einem Depot eingeht, in dem 500.000 Liter Lacke, Lasuren und Farben lagern. Zehn Einsatzkräfte rücken 50 Minuten vor Schichtwechsel zum Klosterhofweg im Gewerbegebiet aus. Sie glauben, es sei ein normaler Brandeinsatz. Ein paar Feuerwehrmänner betreten mit Pressluftatmern das Gebäude, andere blieben ohne Atemschutz draußen. „Plötzlich fielen die, die draußen standen, in Ohnmacht“, berichtet der Einsatzleiter und damalige Feuerwehrchef später. Schnell wird den eingesetzten Männern klar: Hier könnte sich eine Katastrophe anbahnen.