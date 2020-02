Straßenkarneval in MG : Heute startet der Straßenkarneval

Der Veilchendienstagszug im vergangenen Jahr. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Das Ende der närrischen Zeit naht. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Mit dem Beginn des Straßenkarnevals geht es ab heute in den Endspurt.

Sechs Tage lang wird ab heute in der Stadt Rabatz gemacht, von Altweiber bis Veilchendienstag. Da werden Rathäuser in Stadtteilen von Möhnen, Garden und Gesellschaften gestürmt, damit anschließend die „jecke Wiever“ das Kommando übernehmen können. Partys schließen sich an und bei den Veedelszöchs geht es nicht nur um Kamelle und Strüßjer, sondern auch um Feiern, Stimmung und schöne Fußtruppen sowie prachtvolle Wagen zu genießen.



Altweibertreiben In den beiden Zentren von Gladbach und Rheydt werden heute Altweiberpartys mit Live-Musik von den Gruppen Lecker LaLa Boys, Rollmöps, Stroßeräuber und einigen mehr angeboten, natürlich mit Besuch des Prinzen-Paares und des Kinderprinzenpaares mit Gefolge. Der Club der Wirte startet um 12 Uhr mit „Altweiber inner Altstadt“ an der Waldhausener Straße. In Alt Gladbach von 15 Uhr bis19 Uhr auf dem „Eickener Markt“ und in Rheydt von 15.30 Uhr bis 20 Uhr im Festzelt auf dem Marktplatz. Prämiert werden die schönsten Möhnen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Rathausstürmungen Heute Vormittag werden traditionell die Rathäuser in Odenkirchen und Giesenkirchen jeweils ab 11.11 Uhr gestürmt. Am Rosenmontag stürmen das Prinzenpaar, seine Garden und viele weitere Gesellschaften gegen 11.30 Uhr nach einem Umzug, der vor der Alten Post an der Odenkirchener Straße startet, das Rathaus in Rheydt. Auch diesmal werden OB Hans Wilhelm Reiners und seine Gelb-Blauen Funken gegen die erdrückende Überzahl keine Chance haben, das Rathaus zu verteidigen.



Kinderparty Am Karnevalsfreitag findet wieder das großes Kinder-Karnevals-Fest statt. Es beginnt um 14.30 Uhr in der Gaststätte „Denkmal“ an der Geneickener Straße 75. Eingeladen sind Kinder, Jugendliche, natürlich bunt kostümiert, sowie Karnevalisten.



Frühstück im Festzelt Am Karnevalssamstag lädt der MKV ab 10.30 Uhr zum gemeinsamen karnevalistischen Frühstück ins Zelt auf dem Marktplatz Rheydt ein. Eine Veranstaltung für Jedermann mit Darbietungen der Karnevalsgesellschaften der Stadt. Der Eintritt ist frei.



Tulpensonntag Die ersten Veedelszöch ziehen: In Eicken, 11.11 Uhr ab Kirmesplatz; in Hardterbroich, 14.11 ab Hardterbroicher Straße; in Venn, Kinderkarnevalszug, 12.11 Uhr ab Roermonder Straße; in Holt, 11.11 Uhr ab Karstraße; in Rheindahlen, Internationaler Kinderkarnevalszug, 14 Uhr ab Görresstraße; in Odenkirchen, 14.11 Uhr ab Ruhrfelder Straße und in Giesenkirchen 14.11 Uhr ab Konstantinstraße.



Rosenmontag Veedelszöch in Hardt, 11.11 Uhr ab Winkelner Straße; in Neuwerk, 13.11 Uhr ab Von-Groote-Straße; Wanlo, 14.11 Uhr ab Hochstraße und Pesch, 14.11 Uhr ab Rohrstraße.



Partys In allen Stadtteilen finden nach den Umzügen sogenannte After Zoch Partys statt.



Veilchendienstagszug Der Höhepunkt der Session beginnt traditionell um 13.11 Uhr an der Lüpertzender Straße.

Fotos: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)