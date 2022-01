Gerichte in Mönchengladbach : Diese spektakulären Prozesse stehen an

Die Polizei sicherte nach dem Mordversuch am Tatort in Wickrath Spuren. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Die Bluttat blieb lange rätselhaft: Wer hatte den Mann, den Passanten in der Nacht zum 27. Juni lebensgefährlich verletzt auf einem Weg in Wickrath fanden, so zugerichtet? Und warum? Diese Fragen werden nun bald vor Gericht geklärt. Und es stehen noch weitere interessante Verfahren an.