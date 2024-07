Denkanstoß Alles hat ein Ende, nur die Wurst...

Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist der Zauber des Anfangs schon länger vorbei beziehungsweise beginnt gerade erst. Und es kann heute Abend, am 5. Juli, schon zu Ende sein, oder erst in gut einer Woche, sicher aber in sechseinhalb Wochen. Haben Sie erkannt, wovon ich schreibe? Fußball-EM und Sommerferien. Am frühen Abend, 5. Juli, findet für viele das vorweggenommene Finale zwischen Spanien und Deutschland statt – gleichzeitig ist am 5. Juli in unserem Bundesland der letzte Schultag vor den Sommerferien.