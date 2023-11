Allerheiligenkonzert in Mönchengladbach Facettenreiche Chormusik zum Elend und zur Ewigkeit

Seit 2009 fand an jedem Allerheiligenfest ein diesem Tag angemessenes Konzert in der akustisch günstigen Grabeskirche St. Elisabeth statt. Nach einer dreijährigen, corona-bedingten Pause konnte sich nun ein stattliches Auditorium wieder an eindringlicher, inhaltlich bedenkenswerter Musik erfreuen, die die Endlichkeit des Menschen und die Hoffnung auf ein ewiges Leben zum Thema hatte.