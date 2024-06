Freizeit-Tipps Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Mönchengladbach · Auf allen großen Plätzen in der Stadt tobt an diesem Wochenende das Leben: Ein Picknick auf dem Adenauerplatz, ein Jugendfestival auf dem Sonnenhausplatz und Musik auf dem Marktplatz in Rheydt. Was sich zudem für Ausflüge anbietet.

07.06.2024 , 11:58 Uhr

Die Jugend tobt sich beim Youtopia Festival, hier am Abteiberg im Jahr 2022, aus. (Archivfoto) Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Von Sigrid Blomen-Radermacher