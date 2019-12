Nach großer Suche : Mischling Rocco ist wieder zu Hause

Rocco war bei einem Feuerwehreinsatz ausgebüxt und hatte sich unter einem Balkon versteckt. Weil so viele Wickrather bei der Suche mithalfen, wurde er rasch entdeckt. Foto: Schaak

Mönchengladbach Der kleine Hund, der am 17. Dezember während eines Feuerwehreinsatzes weggelaufen war, wurde rechtzeitig vor Weihnachten gefunden. Sechs Tage war er unterwegs und ernährte sich von Igel-Futter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

Für Ronny Schaak war es das schönste Weihnachtsfest. Er konnte es wiedervereint mit seinem Yorkshire-Mischling Rocco, auch Rocky genannt, feiern. Sechs Tage lang blieb der kleine Hund verschwunden. Wenige Stunden vor Weihnachten wurde er gefunden, versteckt unter einem Balkon, dank Igel-Futter nicht verhungert. Rocco war am 17. Dezember bei einem Feuerwehreinsatz aus der Wohnung in Wickrath an der Lisztstraße entwicht. Seitdem hatte sein Herrchen verzweifelt nach Rocco gesucht – und mit ihm der halbe Stadtteil. Zunächst war der kleine Hund noch mehrfach gesehen worden. Doch als Ronny Schaak dann über 24 Stunden mehr hörte, befürchtete er schon das Schlimmste.

Tatsächlich hat Rocco eine abenteuerliche Tour hinter sich. Einmal war er einer Frau vors Auto gelaufen. Die Fahrerin hatte befürchtet, sie hätte den kleinen Hund erwischt. Doch der lief weiter. Ihre Bemühungen, zusammen mit anderen Passanten Rocco zu fangen, blieben erfolglos. Auch die benachrichtigte Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst konnten nichts ausrichten. Rocco blieb verschwunden. Und Schaak glaubte schon, ein ein trauriges Weihnachtsfest erleben zu müssen. „Und dann wäre noch Silvester gekommen, das wäre schlimm gewesen, wenn der verängstigte Hund noch irgendwo da draußen gewesen wäre“, sagt Schaak.

Erst am vergangenen Samstag kam wieder ein Lebenszeichen von Rocco. Er sei in Geistenbeck, hieß es, dann: Er ist in Wetschwell aufgetaucht. Schaak fuhr bei jedem Hinweis hinaus. „Ich habe hunderte Kilometer hinter mir“, sagt er. Aber der Wickrather suchte nicht alleine. Viele, viele Menschen halfen ihm. „Ich bin ganz überwältigt. Jeder Zweite hat mich angesprochen und gefragt, was mit Rocco ist“, berichtet er. Fast 800 Such-Flyer hat Ronny Schaak gedruckt und mit engagierten Tierfreunden zusammen verteilt. Der Wickrather hatte auch die Tiersuchhilfe Neuss eingeschaltet, die ihn tatkräftig unterstützte.

Nach sechs Tagen des Bangens konnte Ronny Schaak seinen Hund Rocco, auch Rocky genannt, wieder in die Arme schließen. Foto: Ronny Schaak

Von dort kam auch am 23. Dezember die Nachricht: Rocco sitzt an der Jahnstraße unter einem Balkon. „Eine ältere Dame hat ihn entdeckt. Vielmehr ihr Jack Russel“, sagt Schaak. Er fuhr sofort hin. Draußen war es schon stockdunkel. „Zwischen Balkon und Boden waren nur 30 Zentimeter. Ich konnte nichts sehen. Ich hatte zwar eine Taschenlampe dabei, aber ich hatte Angst meinen möglicherweise verängstigten Hund noch mehr zu erschrecken“, berichtet der Wickrather. Doch die Furcht war unbegründet. Rocco hörte die Stimme seines Herrchens und kam unter dem Balkon hervorgeschossen. Ronny Schaak und Rocco waren wieder vereint.