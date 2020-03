Medizin in Mönchengladbach : Der Mann, dem die Apotheker vertrauen

Eingespieltes Team: Alexander Holz (links) ist zum dritten Mal zum Kreisvertrauensapotheker gewählt worden, Dirk Lammert ist weiterhin sein Stellvertreter. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Alexander Holz ist zum dritten Mal zum Kreisvertrauensapotheker gewählt worden. In dieser Funktion hat er besondere Aufgaben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Rietdorf

Es passiert durchschnittlich einmal im Monat: In einer Apotheke im Stadtgebiet wird ein gefälschtes Rezept eingereicht. Manchmal wurde handschriftlich etwas ergänzt, dann möchte der Patient vielleicht ein zusätzliches Beruhigungsmittel abgreifen, das der Arzt nicht verordnen wollte. Manchmal wird auch hochprofessionell vorgegangen, dann versuchen gut organisierte Kriminelle zum Beispiel an hochpreisige Wachstumshormone heranzukommen, die in der Bodybuilderszene für viel Geld verkauft werden.

„Vor einigen Jahren hat uns das in Atem gehalten“, sagt Alexander Holz, Apotheker in Wickrath und Kreisvertrauensapotheker. „Dahinter steckte ein ausgeklügeltes System.“ Die Wachstumhormone wurden vorbestellt, die gefälschten Rezepte zu einem Zeitpunkt eingereicht, an dem die Arztpraxis, in der angeblich das Rezept ausgestellt wurde, bereits geschlossen hatte. Die Apotheker konnten deshalb nicht nachfragen, der Betrug funktionierte zunächst einmal.

Info In Mönchengladbach gibt es 58 Apotheken Umfang Die Apothekerkammer Nordrhein umfasst 28 Kreise und kreisfreie Städte. Wahl Für jeden Kreis und kreisfreie Stadt werden von der Kammerversammlung ein Kreisvertrauensapotheker und ein oder mehrere Stellvertreter für fünf Jahre gewählt. Aufgabe Sie sind Bindeglied zwischen der Kammer und den Kammermitgliedern und fördern deren Verbindung. Standort In Mönchengladbach gibt es 58 Apotheken.

Fliegen solche Fälschungen auf, wird der Kreisvertrauensapotheker (KVA) als erster informiert, er leitet die Informationen an seine Kollegen in den 58 Mönchengladbacher Apotheken weiter, um sie zu warnen. Denn auf den Kosten, die durch die gefälschten Rezepte entstehen, bleiben die Apotheken sitzen. Auch wenn aus einer Arztpraxis Rezepte gestohlen werden, ist der KVA der erste Ansprechpartner. Er sendet dann so schnell wie möglich Faxe an die anderen Apotheken, damit die Kollegen wachsam sind und entsprechende Rezepte, wenn sie eingereicht werden, überprüfen. Auch in Zeiten des Coronavirus fungiert er als Verteiler von Informationen.

„Der Kreisvertrauensapotheker und sein Stellvertreter sind Bindeglieder zwischen der Apothekerkammer Nordrhein und den Kammermitgliedern“, erklärt Apotheker Dirk Lammert, Stellvertreter in Mönchengladbach und wie Holz gerade für eine dritte Amtszeit gewählt. 2010, als beide begannen, gehörten die Notdienstpläne noch zu den zentralen Aufgaben des KVA. Jede Apotheke ist verpflichtet, an den Notdiensten nachts und am Wochenende teilzunehmen. Im Schnitt hat jede Gladbacher Apotheke einmal im Monat Notdienst, im Jahr zwölf- bis 14-mal. Das ist nicht unbedingt ein ruhiger Dienst.

„Am Sonntag kommen zwischen 50 und 100 Personen“, sagt Holz. Es können aber auch mal 200 bis 300 sein, je nach Jahreszeit und Lage der Apotheke. Seit einigen Jahren plant ein Computer die Notdienste. Das hat den Vorteil, dass stadtübergreifend geplant werden kann. „Für den Neuwerker kann ja die Apotheke in Neersen näher liegen als eine in Mönchengladbach“, erklärt Lammert. Also gibt es mittlerweile keine Notdienstplanung mehr für den KVA, aber dafür die Teilnahme an Berufsorientierungsmessen in den Schulen und Berufskollegs. Die Apotheken brauchen schließlich gut qualifizierte Mitarbeiter.

„Es gibt neben dem Apotheker zwei Ausbildungsberufe, die pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte und die pharmazeutisch-technische Assistentin“, sagt Holz. Die Berufsaussichten sind gut, „PTAs“ und „PKAs“ werden dringend gebraucht. Der KVA dient auch als erster Ansprechpartner, wenn es zu Problemen zwischen Ausbildern und Auszubildenden kommt. „Wir sind dann erst mal als Mediator gefragt“, erklärt der KVA.

Die Lage der Apotheken in Mönchengladbach ist nicht mehr so rosig wie vor Jahren. Sie leiden unter dem Online- und Versandhandel. Die Präsenzapotheken haben einen Versorgungsauftrag, müssen die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, einen Notdienst organisieren und mit gut qualifizierten Mitarbeitern arbeiten. Der Versandhandel braucht all das nicht und kann deshalb günstiger liefern. Die Präsenzapotheken leiden darunter, wie sich in der Zahl der Apotheken in der Stadt zeigt: Sie sank von etwa 75 vor 15 Jahren auf jetzt 58.