Experten in Mönchengladbach Was KI mit dem Menschen macht – und umgekehrt

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist nicht erst vor einem Jahr über die Menschheit hereingebrochen. Aber mit dem Start etwa des Dienstes „ChatGPT“ ist Bahnbrechendes passiert. „Dieses und vergangenes Jahr ist epochal in der Geschichte der Menschheit“, glaubt etwa der Digitalisierungsexperte Professor Klemes Skibicki und erklärte in dieser Woche bei einem Vortrag in Mönchengladbach, was dies mit uns Menschen macht. Nur einen Tag zuvor war Professorin Alena Buyx, ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, ebenfalls in Mönchengladbach zu Gast zu einem Vortrag und zeigte den großen Nutzen von KI, aber auch die gleichzeitigen Gefahren derselben Algorithmen auf. Zwei Fachleute, zwei unterschiedliche Sichtweisen auf eine wahrlich epochale, digitale Zeitenwende.