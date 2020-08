Fridays for Future : Müllsammelaktion am Tellmann-Platz

Norbert Tellmann half Anna Bruener, Miriam Goetz, Daniel Gohlke, Josephina Lucke, Christina Kirchhof und Tomina Hildemann bei der Müllsammelaktion vor seinem Möbelhaus. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung zeigen sich auch in den Ferien aktiv. Am Tellmann-Platz sammelten sie Müll. Sie wollen damit in Hinblick auf die Kommunalwahlen auf den Klimaschutz aufmerksam machen.

Normalerweise treffen sich am Tellmann-Platz in Rheydt gerne einmal Menschen, die ihren Dreck und Müll hinterlassen. Deshalb war die Überraschung im gleichnamigen Möbelhaus groß, als plötzlich eine Gruppe auftauchte, die sich vorgenommen hatte, den Unrat einzusammeln. Sieben und später sogar neun Aktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung waren mit Müllsäcken und Handschuhen zum großen Säubern gekommen. Sie sammelten Verpackungen, Scherben, Zigarettenkippen und sogar Spritzen. Norbert Tellmann, Inhaber des Möbelhauses, freute sich und half den jungen Leuten beim Mülleinsammeln.

Statt sich in den Sommerferien dem Nichtstun hinzugeben, organisiert die Mönchengladbacher Ortsgruppe der Fridays-for-Future-Bewegung Aktionen. Gerade in Hinblick auf die Kommunalwahlen sei es wichtig, die Stadt für den Klimaschutz zu sensibilisieren, sagen die Aktivisten. Auf dem Programm standen deshalb auch regelmäßige „Clean-Ups“, also Müllsammelaktionen in der Stadt. In der Rheydter Innenstadt waren die jungen Menschen schon häufiger unterwegs, um achtlos weggeworfenen Unrat einzusammeln.