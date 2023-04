Aktionswoche in Mönchengladbach und Rheinland Arbeitsagentur erklärt Berufe mit Zukunft

Nachdem 2022 eine Aktionswoche „Berufe mit Nachhaltigkeit“ auf großes Interesse gestoßen ist, haben sich die acht Arbeitsagenturen im Rheinland zu einer erneuten Aktionswoche entschieden, in der komprimiert und detailliert über „Berufe mit Zukunft – Arbeiten im Rheinland“ informiert wird. 16 Veranstaltungen, zum Teil online, zum Teil in Präsenzform werden vom 2. bis 6. Mai angeboten. Sie richten sich gleichermaßen an Jugendliche und Erwachsene, an Menschen, die nach der Schulausbildung Berufe suchen oder solche, die sich neu orientieren möchten, wie Lars Beyer, Sprecher der Agentur für Arbeit in Köln, bei der Vorstellung der Aktionswoche sagte.