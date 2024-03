Aktionstag zu „Kitas in Not“ „Viele Eltern sind inzwischen richtig wütend“

Gruppen im Notbetrieb, verkürzte Betreuungszeiten und Tage, an denen gar kein regulärer Kitabetrieb stattfindet: All das sind Situationen, die viele Eltern bereits in ihrem Alltag mit kleinen Kindern erleben. „Das sind Konsequenzen aus einer Unterfinanzierung der Kitas“, sagt Esther Bönnen, Sprecherin der ProMultis, einem der größten Träger in Mönchengladbach. Seitdem Personalkosten durch Tariferhöhungen und den Inflationsausgleich gestiegen sind, ist das Budget stark beansprucht. Zeitgleich sei der Zuschuss durch das Land nicht ausreichend hoch, um die gestiegenen Kosten aufzufangen, erklärt Bönnen. Insgesamt 100 Millionen Euro hatte das Land für alle Kitas in NRW bereitgestellt. Bönnen: „Die reichen leider bei Weitem nicht aus, um die Finanzierungslü­cke zu schließen.“