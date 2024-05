Aktionstag in Mönchengladbach Kirche strahlt in Farben des Regenbogens gegen Queerfeindlicheit

Am Alten Markt bietet sich am Freitagabend, 17. Mai, ein besonderes Bild: Die Citykirche ist in die Farben des Regenbogens getaucht. Was fröhlich aussieht, hat einen ernsten Hintergrund: Es ist eine Warnung vor Queerfeindlichkeit. Anlass ist der internationale Aktionstag am 17. Mai, der sich gegen Diskriminierung von Menschen der homosexuellen und queeren Gemeinschaft richtet. Initiator der Kirche in Regenbogenfarben ist der Gladbacher Hans Kremer, der inzwischen mit seinem Ehemann in Berlin lebt.