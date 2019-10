Aktionsbündnis : Rotarier und Schüler sammeln für Kampf gegen Polio

Mönchengladbach Die drei Rotary Clubs in der Stadt haben ein Aktionsbündnis gegen Polio ins Leben gerufen. Schüler sollen Kupfercent-Münzen sammeln.

60 Cent sind nötig, um ein Kind wirksam gegen Kinderlähmung schützen zu können. „Das klingt so banal, aber es fehlt das Geld, um Polio weltweit endgültig zu bekämpfen.“ Das ist das Fazit der Präsidenten der Rotary Clubs in Mönchengladbach: Prof. Huan Nguyen, Prof. Andreas Meyer und Peter Schlipköter. Rotarier weltweit haben sich auf die Fahnen gesetzt, die Ausrottung von Kinderlähmung zu unterstützen und haben bisher umgerechnet 1,6 Milliarden Euro gesammelt und ausgegeben. Zur Unterstützung des Endspurtes wurde ein „Aktionsbündnis Kupfercent für eine Welt ohne Kinderlähmung“ von den Rotary Clubs in Mönchengladbach ins Leben gerufen. Es will Spenden sammeln und über die Bedeutung von Impfungen aufklären.