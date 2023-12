Aktion in Mönchengladbach Info-Stand und Workshop zum Welt-Aids-Tag im Minto

Ausführliche Daten gibt es vom Statistischen Landesamt (IT.NRW): Im Jahr 2022 starben in Nordrhein-Westfalen 60 Menschen an den Folgen einer HIV-Infektion, 50 von ihnen waren Männer. Damit hat sich die Zahl der HIV-bezogenen Sterbefälle gegenüber dem Jahr 2021 um sieben Personen oder rund 13 Prozent erhöht. Sie war aber um 48 Personen oder mehr als 44 Prozent niedriger als zehn Jahre zuvor. 2012 starben 108 Menschen an HIV. Das durchschnittliche Sterbealter aller in NRW infolge einer HIV-Infektion Gestorbenen lag 2022 bei 56,4 Jahren (Männer 56,1, Frauen 57,9 Jahre). Zehn Jahre zuvor waren es 50,1 Jahre (Männer 50,8 Jahre, Frauen 47,2 Jahre).