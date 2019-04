Radeln fürs Münster : Im Fahrradsattel für die „Keimzelle Mönchengladbachs“

Mönchengladbach Der Radsportbezirk und die Volksbank veranstalten am 5. Mai „Radeln fürs Münster“ und unterstützen damit die bekannte Kirchenanlage finanziell.

„Der Name unserer Stadt sagt es bereits – Kloster, und damit auch das Münster, sind die Keimzelle Mönchengladbachs“, sagt Heinz-Theodor Jakobs, Mitglied des Kirchenvorstands. „Deshalb ist es wichtig, dass dieses schöne und bedeutsame Wahrzeichen erhalten bleibt und optimiert wird.“ So sehen es auch die Volksbank und der Radsportbezirk Mönchengladbach, die das „Radeln fürs Münster“ ausrichten und damit die historische Stätte unterstützen.

Johann Konder ist Mitglied des Radsportbezirks. „Das Thema Radfahren war in der Stadt wohl noch nie so aktuell wie momentan. Es wird beispielsweise über die Blaue Route diskutiert“, sagt er. „In unserer Stadt entstehen Innovationen – so haben wir den Schlauch von Gaadi, der sogar ins Fernsehen kam, oder die Fahrradhose von Alberto.“ Es sei aber nicht alles positiv, so gebe es auch sehr schlechte Fahrradwege. Umso schöner sei es, „dass wir unserer Heimat durch die Veranstaltung etwas zurückgeben können“. Der Radsportbezirk unterstützt das Münster durch die Aktion finanziell. Ebenso die Volksbank Mönchengladbach als Mitveranstalterin des „Radeln fürs Münster“. Laut deren Vorstandsmitglied Franz Dierk Meurers geht man bei der Veranstaltung am 5. Mai mit einem eigenen Volksbank-Marathon an den Start.