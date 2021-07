Spenden-Aktion in Mönchengladbach : „Hey, Alter!“ sammelt Laptops für Schüler

Mönchengladbach Die gemeinsame Aktion der drei Rotary Clubs und der Initiative next MG möchte Kinder und Jugendliche aus bedürftigen Familien mit technischen Geräten ausstatten. Nach den Sommerferien sollen die ersten Laptops ausgeliefert werden.

In vielen Bereichen hat die Corona-Pandemie wie ein Brennglas gewirkt und Missstände, die vor der Krise weniger im Fokus standen, schonungslos offenbart. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist da sicherlich die unzureichend fortgeschrittene Digitalisierung an deutschen Schulen. In Zeiten von Distanzunterricht waren Schüler plötzlich auf digitale Endgeräte wie Laptops oder Tablets angewiesen, um weiterhin am Unterricht teilnehmen zu können. Geräte, die in einkommensschwachen oder bedürftigen Familien nicht unbedingt zur Standardausstattung gehören.

„Die Aktion ‚Hey Alter!’ stammt ursprünglich aus Braunschweig, mittlerweile wird sie in über 20 deutschen Städten umgesetzt“, erklärt Feldges. „Die Rotarier und nextMG verfügen über super Netzwerke. Wir freuen uns, dass das Projekt auch in Mönchengladbach langsam anläuft.“ So hat das Unternehmen Scheidt & Bachmann bereits 20 Laptops gespendet, die nun aufbereitet werden. „Unser Ziel ist es, nach den Sommerferien 100 Geräte auszuliefern – momentan stehen wir etwa bei der Hälfte“, sagt Susanne Feldges. Laut einer Bertelsmann-Studie leben in Mönchengladbach mehr als 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Familien, die auf staatliche, finanzielle Hilfe angewiesen sind. Der Bedarf an Laptops ist also enorm hoch.