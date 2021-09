Bürgerbeteiligung in Mönchengladbach : „Aktion Geropark“ gibt enttäuscht von der Stadt auf

Thomas Hoffmann, Gisa Derichs und Simone Jansen von der „Aktion Geropark" bei dem Protest zur Rettung der Bäume im März 2021.

Mönchengladbach Die protestierenden Anlieger des Geroparks sprechen von einer Pro-forma-Bürgerbeteiligung und wollen sich in der Sache nicht mehr engagieren. „Ihr habt gewonnen“, schreiben sie.

Als die detaillierten Pläne für die Umgestaltung des Geroparks bekannt wurden, taten sich einige Anwohner zusammen und protestierten: Sie fanden die Zahl der Bäume, die gefällt werden sollten, zu hoch, wollten den Uferbereich des Weihers an der Hittastraße wild belassen und die Natur nicht einem geplanten, asphaltierten Weg opfern.

Einen Teilsieg konnten sie erringen: Nachdem bei einer Protestaktion große Schleifen an den zu fällenden Bäumen für Aufmerksamkeit gesorgt hatten, schaltete sich Oberbürgermeister Felix Heinrichs ein und versprach mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung. Im Geropark wurden auf Plakaten die Pläne erklärt, beim Quartiersmanagement konnten digital Bedenken und Anregungen abgegeben werden, die strittigen Punkte wurden in politischen Gremien noch einmal zur Diskussion gestellt. Das Ergebnis: Es werden nur rund halb so viele Bäume gefällt wie ursprünglich geplant.

„Mit dem Erfolg der ,Bürgerbeteiligung’, zu der wir nach den Protesten eingeladen wurden, sieht es da anders aus“, sagt Thomas Hoffmann. „Nach monatelangen Diskussionen in Arbeitskreisen und öffentlichen Foren, stehen wir an exakt der Stelle, die unser Ausgangspunkt war.“ Der Rundweg, der mit Blick auf das naturnahe Ufer entfallen sollte, werde nun ein fester Weg an gleicher Stelle, der dann auch von Fahrrädern und den Fahrzeugen der Mags genutzt werden könne.

Die Enttäuschung in der Gruppe ist offenbar groß. Denn unter der Überschrift „Ihr habt gewonnen!“ kündigt sie nun an, ihr Engagement in dieser Sache aufzugeben. So sei zwar in einem Workshop ein Kompromiss gefunden worden: Der umstrittene Weg sollte aus Mulch sein, was Fußgängern möglich gemacht hätte, ihn zu nutzen, aber Rad- oder Skateboardfahrer ausgeschlossen hätte. In der letzten Informationsveranstaltung sei jedoch mitgeteilt worden, dass im Bauausschuss längst ein wassergebundener Weg, der befahrbar ist, beschlossen worden sei.

„Für uns als ,Aktion Geropark’ ist das mehr als enttäuschend. Wir fühlen uns hintergangen und ausgeschlossen“, heißt es in dem Schreiben. Es bleibe das Gefühl, dass nach Gründen gesucht worden sei, die Änderungsvorschläge nicht umzusetzen, statt gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie es bei Bürgerbeteiligungen sein sollte. Einer dauerhaften Blockade der Stadt könne das ehrenamtliche Engagement nicht standhalten, denn die meisten in der Gruppe seien berufstätig. Als letzte Botschaft an die städtischen Planer ist deutlich: „Hören Sie auf, sich Bürgerbeteiligung auf die Fahne zu schreiben! Das wäre wenigstens ehrlich!“

