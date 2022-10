Gesundheitsvorsorge in Mönchengladbach : Bethesda bietet Patientinnentag gegen Brustkrebs

Mönchengladbach Das Brustkrebszentrum im Krankenhaus Bethesda gehört zu den größten Einrichtungen dieser Art bundesweit. Am Patientinnentag erklären Experten in Vorträgen die Früherkennung, Operationen bis hin zu Immun- und Antikörpertherapie sowie Nachsorge.

Nun stehen zum Patientinnentag am Mittwoch, 19. Oktober, von 13.30 bis 18 Uhr acht Vorträge zu Themen wie Früherkennung, Operation bis hin zu Immun- und Antikörpertherapie sowie Nachsorge auf dem Programm. Der Patientinnentag findet statt in der Cafeteria des Krankenhauses, Ludwig-Weber-Straße 15. Um Anmeldung wird gebeten: per Fax unter 02161 9812331 oder E-Mail an: info@brustzentrum-rhein-ruhr.com. Der Zugang zum Krankenhaus ist nur mit tagesaktuellem negativen Corona-Schnelltest möglich. Teilnehmer müssen eine OP- oder FFP2-Maske tragen.