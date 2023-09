Straße in Mönchengladbach gesperrt Aktion gegen „Eltern-Taxis“ vor Schule in Geneicken

Vor Beginn und nach Ende des Unterrichts bietet sich vor vielen Schulen in Mönchengladbach dasselbe Bild: An- und abfahrende Autos von Eltern, die ihre Kinder absetzen, oft in Eile, weil sie selbst zur Arbeit müssen, sorgen für unübersichtliche Situationen. Das birgt Gefahren, immer wieder kommt es durch diese „Eltern-Taxis“ zu Unfällen. An der Schulstraße in Hardterbroich ist 2018 ist ein achtjähriges Mädchen so schwer angefahren worden, dass es starb. In der Folge wurde die Straße dort zur Sackgasse umgebaut, was die Anfahrt weniger attraktiv macht und die Sicherheit der Mädchen und Jungen erhöht.