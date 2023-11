Fotos aus Mönchengladbach So stimmungsvoll war die Aktion „Eine Million Sterne“

Nicht mehr im Verborgenen, sondern 2023 endlich wieder mit vielen Menschen gemeinsam vor Ort: Die Aktion „1000 Sterne“ der Caritas fand in der Jugendkirche an der Albertusstraße in Mönchengladbach statt. Zum Leuchten wurden Hunderte Kerzen

gebracht.

Besucher stellten ihre Kerzen am Boden auf, so firmierte sich nach und nach ein Lichtermeer.