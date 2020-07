Post-Aktion in Mönchengladbach : „Brief ins Blaue“ – kleine Geste, große Wirkung

Mönchengladbach Mit der Aktion „Brief ins Blaue“ vom Verein Kulturkram können Interessierte eine Brieffreundschaft entstehen lassen: Einfach anmelden, Post an eine fremde Person verschicken und schauen, was passiert.

(desa) Felix Herfs vom Verein Kulturkram kann sich nicht daran erinnern, wann er zuletzt eine Karte oder einen Brief in seinem Postkasten liegen hatte. „Meistens sind das Rechnungen oder andere Schreiben, die man am liebsten nicht öffnen möchte“, sagt er. Den anderen Vereinsmitgliedern ging das ähnlich. Und so entstand die Idee für ihr Projekt „Brief ins Blaue“: Alle, die Lust haben, können sich über ein Online-Formular anmelden und bekommen nach Anmeldeschluss eine fremde Adresse zugeschickt. „Dann können alle ihrer Kreativität freien Lauf lassen – ob eine schlichte Postkarte mit ein paar lieben Worten, ein selbst gemaltes Bild, ein Comic, ein Gedicht oder ein klassischer Brief. Der Post-Kultur sind keine Grenzen gesetzt“, erklärt Herfs.