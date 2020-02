Ansiedlung in Mönchengladbach : AIC eröffnet größeres Callcenter am Hauptbahnhof

Mönchengladbach Bis zu 150 Mitarbeiter können dort künftig mit der Kundenbetreuung etwa für die Airline Eurowings beschäftigt sein.

Wer bei der Fluglinie Eurowings anruft, um etwa einen Flug umbuchen zu lassen, der landet mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Büro an der Lürriper Straße. Dort hat der Callcenter-Anbieter AIC jetzt einen neuen Standort in Betrieb genommen. Auf rund 1100 Quadratmetern Fläche sollen künftig bis zu 150 Beschäftigte arbeiten. Derzeit sind 60 von bis zu 85 möglichen Arbeitsplätzen für Mitarbeiter bereits in Betrieb.

Für AIC ist es der inzwischen fünfte Standort. Das Unternehmen mit Sitz in Köln betreibt außerdem Callcenter in Hannover, Köln und zwei in Leipzig. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 500 Mitarbeiter. Eurowings zählt zu den größten Kunden, für die AIC den Kundenservice für 44 Länder in sechs Sprachen, aber längst nicht nur diese Aufgabe übernimmt. Auch Sachbearbeitung gehört zu den Aufgaben, wie Standortleiter Axel Büttner erklärt. Bei Bedarf werden dann auch mehrere Standorte für eine Aufgabe zu einem großen virtuellen Büro zusammengeschaltet. „Beim Orkan Sabine hatten wir sonntags 690 Prozent mehr Anrufer bei Eurowings. Da haben dann alle Mitarbeiter, die bei uns für Eurowings tätig sind, nur noch telefoniert, nicht mehr andere Aufgaben erledigt“, sagt Andreas Diederich, Inhaber von AIC. Die Mitarbeiter in Mönchengladbach sind künftig auch für die Mitgliederbetreuung einer Krankenkasse, für zwei E-Commerce-Unternehmen und einen Mobilfunker zuständig. Auch ein Touristikkonzern soll bald dazu kommen. Diederich betont: „Jeder Mitarbeiter ist nur für einen Kunden zuständig.“ Das heißt, dass nicht erst ein Fluggast anruft und Minuten später ein Krankenversicherter in der Leitung ist.