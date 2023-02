Vereine in Mönchengladbach 100 Jahre unter dem Motto „Liebe für alle, Hass für keinen“

Aktuell ist ein Team aus Ingenieuren und Ärzten des internen Vereins Humanity First in der Türkei und Syrien vor Ort, um Hilfe zu leisten. Und im Westend wurde unter dem Motto „Gemeinsame Wurzeln geben Halt“ ein Baum gepflanzt. Die AMJ sei nicht am Rande der Gesellschaft zu finden, sondern in ihrer Mitte, wie Martin Plum (MdB, CDU Kreis Viersen) beim Empfang betonte. Durch Vorträge, Plakataktionen in der Stadt oder die Islamausstellung, möchte die Gemeinschaft dabei auch den interreligiösen Austausch fördern. „Dialog und Kooperationen sind das wichtigste Element zur Bekämpfung von Rassismus“, sagte Imam Mohammed. So stand beim Empfang zum Abschluss dann auch der Austausch bei einem Essen auf dem Programm.