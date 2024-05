Öffentlichkeitsfahndung Aggressives Duo tritt und schlägt im Zug auf 27-Jährigen ein

Auf der Fahrt von Köln nach Mönchengladbach kam es laut Bundespolizei zwischen dem aggressiven Duo und einem älteren Reisenden zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ein 27-Jähriger mischte sich ein und geriet selbst in die Auseinandersetzung, die sich nun gegen ihn richtete. Der unbekannte Mann und seine Begleiterin bespuckten den 27-Jährigen und traten und schlugen nach ihm. Am Haltepunkt Mönchengladbach-Odenkirchen ließ das Duo von ihm ab und verließ den Zug. Der Geschädigte wurde mit Verletzungen im Mund- und Nasenbereich in ein Krankenhaus gebracht.