Festnahme in Mönchengladbach : Aggressiver Ladendieb sitzt in Untersuchungshaft

Mönchengladbach Einer Supermarkt-Mitarbeiterin fiel der Mann mit der Sporttasche auf. Er konnte zunächst fliehen. Aber ein Zeuge holte ihn ein und hielt ihn am Boden fest, bis die Polizei kam.

Ein polizeilich bereits wohlbekannter 42-jähriger Mönchengladbacher sitzt in Untersuchungshaft. Er hatte am Wochenende mit Gewalt versucht, im Besitz seiner Diebesbeute zu bleiben. Ein aufmerksamer Zeuge vereitelte das, indem er den Ladendieb „einfing“ und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhielt.

Der 42-Jährige war einer Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Lürriper Straße am Samstag gegen 16.30 Uhr in dem Geschäft aufgefallen. Weil sie den Verdacht hatte, dass der Mann in einer mitgebrachten Sporttasche gestohlene Waren versteckt hatte, informierte sie einen Kollegen. Dieser sprach den 42-Jährigen kurz vor Verlassen des Supermarktes an und forderte ihn auf, die Tasche zu öffnen.