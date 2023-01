Festnahme in Mönchengladbach Aggressiver Ladendieb beißt Polizisten

Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag, 19. Januar, gegen 18 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Discounter an der Krefelder Straße von einem Mitarbeiter erwischt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte er sich verbal und körperlich extrem aggressiv und biss einem Polizisten in den Unterarm.