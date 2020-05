Wahlen am 13. September : AfD nominiert Kandidaten für die Kommunalwahl

Corina Bülow ist die OB-Kandidatin der AfD. Foto: Corina Bülow/Picture People

Mönchengladbach Die Alternative für Deutschland geht mit einer Frau in die Oberbürgermeister-Wahl am 13. September. Aufgestellt wurde die Kreissprecherin Corina Bülow. Sie will auf Finanzen, Sicherheit und Sauberkeit setzen.

Der Mönchengladbacher Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) hat am vergangenen Wochenende die Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September aufgestellt. Für die OB-Wahl wurde die Kreissprecherin Corina Bülow als Kandidatin nominiert. Sie ist damit die zweite Frau unter den OB-Kandidaten in Mönchengladbach. CDU, SPD, Grüne, FDP und Linkspartei treten mit Männern an. Einzig Die Partei hatte mit Chana Lischewski bisher eine Frau nominiert.

Bülow wurde auf dem Parteitag der AfD den Angaben zufolge einstimmig nominiert. Die 43-jährige Mönchengladbacherin ist seit fünf Jahren in der Politik aktiv und arbeitet seit 2017 als persönliche Referint des AfD-Bundestagsabgeordneten Kay Gottschalk, der die Versammlung in Mönchengladbach leitete. Bülow will eigenen Angaben zufolge die städtischen Finanzen so verwalten, dass die Bürger stärker entlastet würden, etwa bei der Grundsteuer. Dafür wolle sie angesichts der hohen Verschuldung der Stadt eine neue Wirtschaftsstrategie entwickeln, heißt es. Die Themen Sicherheit und Sauberkeit sollen im Zentrum ihrer Kandidatur stehen. „Wir werden alles daran setzen, endlich wieder Politik für den Bürger zu machen und keine Schattenhaushalte zu bilden, um Funktionäre gut zu versorgen“, so Bülow.

Aufgestellt wurden den Angaben zufolge auch die Direktkandidaten für die 33 Wahlbezirke in Mönchengladbach sowie die Kandidaten für die Reservelisten für Stadtrat und die vier Bezirksvertretungen. Auf Platz eins der Reserveliste für den Stadtrat steht Bülow, auf Platz zwei Holger Hexgen, stellvertretender AfD-Sprecher in Mönchengladbach, der in seiner Rede ebenfalls besonders auf die wirtschaftliche Schieflage und fehlende Kaufkraft Mönchengladbachs eingegangen ist. Es folgen Markus Leide, Heinz-Werner Welsink und Horst Jakobs auf den Plätzen drei bis fünf.