Nach fristloser Kündigung: AfD-nahe Professorin streitet weiter mit Hochschule

Mönchengladbach Die Hochschule Niederrhein wirft der Professorin vor, nicht zu ihrer Vorlesung gekommen zu sein und unabgesprochen einen Assistenten eingestellt zu haben. Weil es bisher keine Einigung gab, wird sich nun das Landesarbeitsgericht mit dem Fall beschäftigen.

Die frühere Dozentin Karin Kaiser und die Hochschule Niederrhein werden sich erneut vor Gericht wiedersehen. Denn noch immer gibt es keine Einigung zwischen den streitenden Parteien. Das bestätigte am Dienstag ein Sprecher der Hochschule Niederrhein. Am 23. Januar nun wird das Landesarbeitsgericht Düsseldorf entscheiden müssen, ob die fristlose Kündigung Karin Kaisers rechtens ist oder ob die Hochschule sie wieder einstellen muss.

Karin Kaiser, bis Mitte vergangenen Jahres AfD-Mitglied, hatte an der Hochschule Niederrhein Betriebswirtschaft gelehrt, bis sie Ende 2017 ihr Büro räumen musste. Vorgeworfen werden der Dozentin von Seiten der Hochschule unter anderem Verletzungen der Präsenzpflicht sowie eigenmächtiges Handeln. So soll Karin Kaiser zum Beispiel ohne Einwilligung der Hochschule einen Korrekturassistenten eingestellt und sein Honorar der Hochschule später in Rechnung gestellt haben. Außerdem habe sie gegen das Nebentätigkeitsverbot verstoßen und sei einer ihrer Vorlesungen unentschuldigt ferngeblieben.