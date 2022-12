Behandlung von Traumata Werkzeuge bei „Wunden“ in der Seele

Die Ärztin setzt in ihrer Praxis verschiedene Therapien zur Behandlung der Traumata ein. Die 61-Jährige ist in Mönchengladbach geboren, studierte Medizin in Düsseldorf und ließ sich 2006 als Allgemeinmedizinerin nieder. In den vergangenen Jahren hat sie zahlreiche Zusatzqualifikationen erworben, so dass sie inzwischen eine lange Liste ergänzender Behandlungsangebote aufweisen kann.